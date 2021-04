Diritti tv e Serie A, l'ad di Sky fa chiarezza sul ruolo e sulla posizione della pay tv

Arriva un nuovo capitolo sulla questione diritti tv. "I diritti hanno un valore definito: abbiamo fissato un limite di prezzo oltre il quale non conveniva andare". A parlare, nell'intervista a Repubblica, è l'ad di Sky Maximo Ibarra, il quale spiega perché e retroscena dell'assegnazione dei diritti tv della Serie A 2021-2024 (andati a DAZN): "La nostra offerta alla Lega prevedeva che accanto ad essa le stesse squadre di Serie A costruissero il canale della Lega: in questo modo si sarebbe arrivati ad eguagliare o addirittura a superare l’offerta che hanno accettato. Invece la Lega non ha voluto esplorare questa strada. Francamente non ho capito perché".

Sui prezzi A proposito dei prezzi per abbonarsi a Sky, poi, Ibarra ha sottolineato: "Se la Serie A non ci fosse, ovviamente, ne scaleremo il costo dall'abbonamento ai clienti in modo del tutto trasparente e proattivo. Ma i nostri clienti avranno sempre il vantaggio di una tecnologia all’avanguardia e di poter gestire tutto in un unico posto anche se in giro ci sono mille app diverse".