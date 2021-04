Donnarumma e Maignan, Buffon e Audero: è già iniziato il valzer dei portieri

vedi letture

Il valzer dei portieri è già iniziato, anche in casa Milan e Juventus. Per quanto riguarda i rossoneri è in fase di stallo il rinnovo di Gianluigi Donnarumma: offerta di 8, richiesta di 12 puntando una proposta da 10 (magari con clausola). Stallo, con le settimane che passano, Milan, Juventus e Manchester City che osservano. Donnarumma è la priorità del Milan ma se non dovesse arrivare la firma? Ecco che i rossoneri, come raccontato su Tuttomercatoweb.com hanno Mike Maignan del Lille come primo obiettivo. Richiesta 17-18 milioni di euro, c'è anche il Tottenham sul giocatore.