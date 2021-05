Fiorentina, a Cagliari punto prezioso in chiave salvezza. Vlahovic in luce anche senza segnare

Dopo l’importantissimo successo sulla Lazio nello scorso weekend per la Fiorentina la gara contro il Cagliari rappresentava il match del consolidamento in chiave salvezza. Alla Sardegna Arena arriva uno 0-0 positivo, nato a seguito di 90’ di lotta ma senza grandi spunti. Sugli scudi Milenkovic in difesa e il solito Vlahovic che anche senza gol ha fornito una prestazione di assoluto valore. "Siamo venuti qui, come sempre, per fare tre punti - ha raccontato Giuseppe Iachini nel dopopartita di DAZN -. Davanti avevamo un avversario di qualità che si giocava punti importanti: ne è venuta fuori una partita tesa, tattica. Abbiamo sbagliato un po' troppo a costruire, credo per la tensione dello scontro diretto. Abbiamo sbagliato sul piano tecnico, ma su atteggiamento, mentalità e concentrazione non abbiamo concesso nulla per 95 minuti. Volevamo fare di più ma pazienza, capisco pathos e importanza della gara: è un passo avanti, diamo continuità al fatto di non aver preso gol. Non dimentichiamoci che si gioca ogni tre giorni e in brillantezza ci sta di pagare qualcosina. Il risultato è importante e non abbiamo rischiato nulla".