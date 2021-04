Fiorentina, l'avventura di Iachini ricomincia con un pari (con brivido finale) a Marassi

L’avventura di Beppe Iachini sulla panchina viola ricomincia con un punto. La Fiorentina esce da Marassi con un pareggio contro il Genoa per 1-1 e compie un piccolo passo verso la salvezza. La partita del “Ferraris” si era messa in salita nonostante una partenza all’attacco e la rete di Mattia Destro ha rotto l’equilibrio. Il pareggio però non tarda ad arrivare grazie ad una torre di Castrovilli su lancio di Pezzella dalle retrovie che libera al tiro Vlahovic, abile a trafiggere Perin. Nella ripresa uno sconsiderato intervento di Ribery ha complicato i piani per la squadra toscana che ha comunque attaccato alla ricerca del gol che avrebbe capovolto il punteggio. Nel recupero Eysseric rischia tantissimo su Zappacosta ma il direttore di gara ha fatto proseguire l’azione.