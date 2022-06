Countdown per Inter e Dybala: il sì sempre più vicino. Passi avanti per Bellanova

Sempre più Paulo Dybala, sempre più Inter. L'uno per l'altro. La distanza economica, tuttora persistente dopo l'incontro della scorsa settimana, fa parte delle schermaglie necessarie perché ognuno strappi il miglior contratto possibile. Ma l'intenzione di fondo delle parti è una e ormai chiara: venirsi incontro, dirsi di sì. E inizia il countdown: nei prossimi giorni, probabilmente giovedì - ma non sono da escludere altri contatti precedenti - la Joya e i nerazzurri celebreranno la tanto attesa fumata bianca. Aspettando l'eventuale colpo a sorpresa, quel Lukaku per il quale Marotta e Ausilio sono finora attenti spettatori.

Intanto si vola sulle fasce. Con i giovani, meglio se italiani. L'Inter ne ha messi nel mirino tre: Cambiaso, Udogie, Bellanova. La giornata appena conclusa è stata utile per incontrare il Cagliari in merito a quest'ultimo, appena riscattato dal Bordeaux ma pronto già a ripartire. Un faccia a faccia servito a fare ulteriori passi avanti, sulla base di un'intesa di massima che già c'è, soprattutto sulla valutazione, e ha da essere perfezionata sotto due profili: sbloccare risorse da parte dell'Inter, trovare la giusta contropartita per i sardi, che su tutti spingono per avere il gioiello Casadei.