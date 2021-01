Papu all'andalusa. Gomez saluta l'Atalanta, oggi sarà a Siviglia: contratto fino al 2024

La telenovela è finita. Alejandro Gomez è virtualmente un giocatore del Siviglia. Quella di ieri è stata la giornata dell’accelerata ultima e definitiva e della fumata bianca fra i due club, in attesa del viaggio del Papu in Andalusia, delle visite mediche e della firma sul contratto. Ma andiamo con ordine.

Nelle scorse ore il Siviglia, col ds Monchi, ha stretto la morsa e virato su una formula più congeniale alle richieste dell’Atalanta: non più prestito con obbligo di riscatto, ma cessione a titolo definitivo per una cifra che con i bonus si aggira sui 7,5 milioni di euro. Quindi in serata l’accelerata ulteriore, con le due società che hanno limato gli ultimi dettagli e con lo stesso Papu che ha iniziato ad organizzare il viaggio per Siviglia, dove è atteso già per la giornata di oggi per la firma sul nuovo contratto fino al 2024.