Il Cagliari va di nuovo ko e resta in zona rossa: l'effetto Semplici è già svanito?

Nel weekend in cui la Sardegna passa da zona bianca a zona arancione, il Cagliari resta invece in piena zona rossa. Terzultimo in classifica, il sodalizio rossoblù cade al Picco contro lo Spezia sotto i colpi di Piccoli e Maggiore. Una prova deludente da parte di (quasi) tutti, eccezion fatta per il Joao Pedro, che deve far riflettere Leonardo Semplici. Insediatosi cinque gare fa, dopo le prime due vittorie l'allenatore ex SPAL ha collezionato due sconfitte e un pareggio. Il discorso salvezza si complica, ma il tecnico resta fiducioso e non vuole fare programmi: la corsa va fatta su sé stessi.