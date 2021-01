Il caso Dzeko agita l'ultima settimana di mercato della Roma. El Sha-Reynolds in arrivo

In casa Roma gli strascichi del caso Edin Dzeko rischiano di essere pesanti. La rottura col centravanti bosniaco appare oramai insanabile, come dimostra anche l’allenamento in solitaria andato in scena ieri a Trigoria. Il capitano giallorosso, visto lo stato dell’arte, difficilmente rientrerà nelle rotazioni di Fonseca e proprio per questo la soluzione più vicina è legata al mercato, anche se le strade che portano all’addio del bomber dalla Capitale non sono poi molte. In Italia, non fosse altro per i recenti interessi estivi, Dzeko piace a Inter e Juventus, ma ad oggi nessuna delle due sembra volersi muovere con convinzione. Per questo la pista estera resta calda, nelle scorse ore sono arrivati soprattutto sondaggi spagnoli e inglesi per lui. Una decisione sofferta da qualunque lato la si guardi, anche perché evidentemente in caso di addio (o di permanenza senza reintegro) la Roma dovrebbe trovare una soluzione alternativa da affiancare a Mayoral.

Per una questione spinosa, ce ne sono due che presto dovrebbero essere risolte. Bryan Reynolds è prossimo allo sbarco in Italia, con la Roma che ha superato all’ultimo metro l’accoppiata Juventus-Benevento. Il texano arriva da Dallas, entro il week end visite mediche e firma sul nuovo contratto giallorosso. Con lui, è prossimo alla firma anche Stephan El Shaarawy: il Faraone è attualmente positivo al Covid-19, per questo le firme stanno slittando. Una volta superata l’infezione, El Shaarawy sarà libero di dare il via alla sua seconda vita romanista.