tmw Countdown per Reynolds alla Roma. A metà settimana è atteso lo sbarco del terzino

Un colpo per il presente, per il futuro. Un colpo scelto, rincorso, voluto. Il sorpasso sul Benevento e sulla Juventus, adesso la strada verso Roma sembra spianata per Bryan Reynolds. Il terzino americano è uno dei migliori talenti del soccer statunitense, la proprietà e i consulenti di mercato lo hanno messo sin da subito in cima alla lista. Sono i giorni dello sbarco di Reynolds nella Capitale: operazione da 7 milioni di euro per l'obbligo di riscatto col Dallas che si tiene il 15% circa della futura rivendita, il ragazzo è atteso tra mercoledì e giovedì in Italia.