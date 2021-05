Il dopo Gattuso si chiama Spalletti: il tecnico di Certaldo pronto a firmare un contratto biennale

Ci siamo: il Napoli ha scelto I Luciano Spalletti per la panchina. L’ex tecnico dell’Inter intrattiene contatti col presidente del Napoli dallo scorso mese di gennaio. De Laurentiis lo ha sempre tenuto impegnato e non avendo ricevute offerte convincenti, Spalletti ha accettato l’attesa: guadagnerà 3 milioni di euro a stagione per 2 anni. Un’attesa che, probabilmente, lo premierà, perché il presidente napoletano sta per decidersi e non è escluso che possa annunciarlo nei prossimi due giorni. Gli avvocati sono già al lavoro.