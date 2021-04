Il giro del Mondo di Raiola per Haaland: ieri in Spagna, oggi in Inghilterra

Quale sarà il futuro di Erling Haaland? Il Dortmund ha già fatto sapere quali sono le intenzioni per la prossima stagione, con il super procuratore che non ha perso tempo, volando verso Barcellona per un summit con la dirigenza.

Non è finita qui. Nel pomeriggio c'è stato un altro volo, stavolta in direzione Madrid per un colloquio con Florentino Perez. Domani invece sarà il turno delle squadre di Premier: c'è già un volo per Londra prenotato per parlare con le big.