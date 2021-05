Il Napoli alza l'asticella e lancia un segnale per la Champions. Udinese fermata dalle difficoltà

Uno strappo Champions in piena regola, quello dato dal Napoli nell'anticipo della 35^ di Serie A contro l'Udinese. Una partita, quella degli uomini di Gattuso, dominata dall'inizio alla fine con in mezzo il solo lampo di Stefano Okaka. Poi solo e soltanto Napoli. Contro i friulani, a differenza di altre gare stagionali, gli azzurri hanno sfruttato al meglio le tantissime occasioni da gol create, come dimostra il 5-1 finale. E a sorprendere, oltre al risultato, è il ventaglio di giocatori andati in gol: Zielinski e Fabian (splendida la sua parabola mancina) nel primo tempo, Lozano, Di Lorenzo e Insigne nella ripresa.

Al solito nel post partita nessun commento da parte dei tesserati azzurri, mentre il presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto sottolineare il traguardo dei 100 gol segnati in stagione fra tutte le competizioni (83 fin qui quelli in campionato). A parlare, ai microfoni, è stato invece il tecnico friulano Luca Gotti. Che prima ha sottolineato le difficoltà, soprattutto fisiche, dei suoi elogiando anche il momento di forma degli avversari. E poi ha risposto ad una domanda sul suo futuro, rimandando però ogni valutazione vista l'amarezza per il 5-1 incassato.