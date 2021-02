Il Napoli contro il Granada in piena emergenza. Gattuso cerca continuità e chiede rispetto

Ai minimi termini, contro una squadra coriacea ma che nel 2021 in campionato non ha mai vinto. Il Napoli riparte in Europa League, Gennaro Gattuso trova sulla sua strada il Granada e soprattutto le tante assenze: gli azzurri non sono in vacanza, ma vanno in Spagna in decisa emergenza, sottolinea il tecnico in conferenza stampa. Nella quale, inevitabilmente, trovano spazio anche i dissidi di De Laurentiis: ci stanno, spiega Ringhio, ma serve rispetto. Vincendo, saranno un po' più lontani.