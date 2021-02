Il Napoli vince ma saluta l'Europa League. Gattuso esplode: "Serve più rispetto!"

Non è bastato al Napoli battere 2-1 il Granada per staccare il pass per gli ottavi di finale di Europa League. La squadra partenopea ha pagato il 2-0 incassato nel match d'andata e ha salutato la competizione ai sedicesimi di finale per la quarta volta in otto partecipazioni. Opaco il primo tempo dopo il gol in apertura di Zielinski, decisamente migliore la ripresa.

A fine partita, Gattuso ha attaccato il Granada per il suo atteggiamento: "Chi ci rappresenta deve farsi rispettare un po' di più. Abbiamo visto ciò che è accaduto anche negli ultimi giorni e se una squadra italiana si permette di fare quello che ha fatto oggi il Granada usciamo su tutti i giornali. Nel primo tempo abbiamo giocato 16-17 minuti effettivi di gioco, si fermavano ogni volta per 3 minuti, è inaccettabile. Se una squadra italiana si permette di interpretare una partita come fatto oggi dal Granada il giorno dopo veniamo massacrati su tutti i giornali mondiali", ha detto.