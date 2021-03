Il Parma perde ancora ma D'Aversa crede alla salvezza: "Non vedo perché non dovrei"

Gioca una buona gara ma perde ancora una volta il Parma, che nell'ultima gara di questa 25esima giornata cade al Tardini contro l'Inter, che si stacca a +6 sul Milan in classifica. I crociati, che restano lontani dalla zona salvezza, ora distante sei punti, in attesa del Torino che ha due gare in meno, hanno la forza di riaprire la gara grazie al quinto centro stagionale di Hernani, che non basta per ricucire il gap con i nerazzurri, che festeggiano grazie alla doppietta di Alexis Sanchez nonostante la grande prestazione del giovane difensore Lautaro Valenti. D'Aversa mastica amaro nonostante i segnali positivi dei suoi in campo, e non si arrende per quanto riguarda il discorso salvezza: "E' difficile, come lo era gli anni scorsi. Ma non vedo perché non crederci".