Il Parma si fa male da solo e chiude l'andata al penultimo posto. D'Aversa invoca il mercato

Il girone d'andata del Parma si è concluso sulla falsariga del resto del cammino fin qui: correndo su una scala di grigio, e con tanta delusione. Oltre a zero punti in tasca: la Sampdoria passa con uno 0-2 finale al Tardini, al termine di una partita che il Parma aveva cominciato meglio, sfiorando più volte il gol del vantaggio, salvo poi capitombolare alla prima occasione. Dal gol di Yoshida è cambiato tutto, e la squadra ducale si è accartocciata su se stessa, precipitando nell'incubo delle paure date da una classifica che parla chiaro, e dice penultimo posto. Chiaro come il pensiero di D'Aversa in merito: il tecnico rientrante ha infatti ribadito le sue convinzioni sul percorso fatto negli scorsi anni con questo gruppo, ma allo stesso tempo ha anche sottolineato come allo stato attuale delle cose un intervento del club sul mercato sia tanto necessario quanto inevitabile. Per il momento è arrivato Conti, autore di un esordio in chiaroscuro al pari di tanti altri compagni.