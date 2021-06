Il primo amore non si scorda mai: Superman Buffon torna a Parma, dove tutto è iniziato

Superman Returns non è soltanto un film. È anche l’atto secondo di una storia d’amore interrotta oltre vent’anni fa e i cui fili si riprendono oggi. Gianluigi Buffon torna a Parma e al Parma, dissotterra la maglietta del supereroe che lo ho reso celebre sotto a quella gialloblù quando il mondo e il calcio erano un’altra cosa. Si confronterà per la seconda volta in carriera con la Serie B, ancora per amore: dopo quello per la Juventus, quello per i crociati. Il primo non si scorda mai, del resto. Contratto fino al 2023, per allungare la serie di 220 partite in maglia gialloblù e riportare i ducali dove meritano: in Serie A. Con Buffon tra i pali: sembra passato tanto tempo, è già domani.

