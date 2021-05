Il primo giorno di Allegri alla Juventus? Al Gabbione di Livorno: "Sono tornato a casa..."

Il primo giorno di Massimiliano Allegri come (di) nuovo allenatore della Juventus? Al Gabbione di Livorno, in un evento in memoria di Armando Picchi. Il livornese a parlato ai media presenti tra cui Tuttomercatoweb.com. "Sono tornato a casa? Sono a casa, è stata una bellissima giornata, sono contento. E' una giornata in ricordo di Armando Picchi che per questione di età non ho potuto conoscere. Oggi è un ricordo memorabile, sono felice di esser stato convocato qui, è una giornata dedicata a lui".

"PIU' VECCHIO DI DUE ANNI Dopo l'evento, altre parole ma niente sulla Juventus. "Una bellissima giornata, sono orgoglioso di aver partecipato. Si parla di un uomo di eleganza, professionalità, che ha fatto tanto per il mondo del calcio. Che Allegri ritroveremo? Due anni più vecchio, quello sicuro. Purtroppo, non fortunatamente..."