Il Qatar bussa alla porta di Calhanoglu: ricca offerta, col Milan è stallo sul rinnovo

Futuro rossonero in bilico per Hakan Calhanoglu. Se in campo l’accesso alla prossima Champions League del Milan dipenderà anche dalle giocate del numero 10, lo stallo nella trattativa per il rinnovo apre le porte ad altre offerte. Dal Qatar, nello specifico: l’Al Duhail si è mosso mettendo sul piatto un contratto fino al 2024. Offerta ricca, non ancora abbastanza: Calha chiede 8 milioni di euro a stagione, la società qatariota a tanto non arriva. Almeno al momento. Nel frattempo, tutto tace sul fronte meneghino: il Milan non è andato oltre la proposta da 4 milioni a stagione, con la Juventus alla finestra. La priorità resta continuare, ma anche giocare nell’Europa che conta. Dipende pure da lui.