Il Toro galleggia, rimanda ancora la vittoria casalinga e Giampaolo almeno vede un'anima

Se non riesci a vincere, almeno prova a non perdere. Pare il mantra del Torino, che contro il Verona a vincere non ci va neanche vicino, ma strappa un pareggio per 1-1 che rappresenta il quarto risultato utile consecutivo, anche meritato, per la squadra di Marco Giampaolo. Così, se è ancora presto per sognare in grande e dire che i granata (ancora incapaci di vincere tra le mura amiche in questo campionato) siano fuori rischio, almeno Belotti & Co dimostrano di avere un’anima, attributo sottolineato dallo stesso allenatore al termine del match. C’è tanto su cui lavorare, anche sul mercato, perché il gol nel finale di Bremer e in generale il buon rendimento della squadra a livello difensivo non bastano a nascondere sotto il tappeto la polvere di un gruppo che è ancora lontano dai risultati ai quali è abituato la piazza. Se non puoi sorridere, almeno prova a non piangere. Missione riuscita, almeno per ora: un mattoncino alla volta, il Toro ci prova davvero. Aspettando il mercato, e quel rinforzo in attacco che sembra necessario per scaricare un po' di peso dalle pur larghe spalle del Gallo Belotti. Ma non chiedete a Giampaolo.