Inter, altri quattro fondi interessati ma BC Partners è avanti. La deadline per gli stipendi

vedi letture

Il derby d’Italia è sempre più vicino, ma l’attenzione dei tifosi dell’Inter è focalizzata anche e soprattutto fuori dal campo. Perché continuano ad arrivare notizie e novità sulla trattativa per la cessione di quote della società da parte di Suning e dei Zhang. Il fondo in pole position è BC Partners, che ha avviato la due diligente e a fine dicembre ha firmato un’esclusiva a trattare. Ma il fondo londinese non è l’unico: secondo Repubblica.it, infatti, sono altri quattro i fonti interessati alla società nerazzurra. Nel frattempo, tiene banco la questione legata al pagamento degli stipendi a giocatori e allenatore. Entro il 16 febbraio, a meno di nuovi rinvii legati alla pandemia, l’Inter dovrà versare le quote relative ai mesi di luglio e agosto, posticipate a settembre per effetto di un accordo, ma poi di fatto mai versate. Entro la fine del prossimo mese, poi, il club dovrà versare anche gli emolumenti di novembre e dicembre, per quanto in questo caso sia possibile un ulteriore accordo per posticipare il termine.