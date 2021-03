Italiano esce sconfitto e arrabbiato dallo Stadium: lo Spezia ci crede, ma cade a Torino

Altro che cenerentola. Messi in un dimenticatoio tutti i dubbi sul primo anno in Serie A, lo Spezia è ormai una realtà di questo campionato. Tanto convinto e convincente da mettere in difficoltà la Juventus a Torino, salvo uscire sconfitto 3-0 dallo Stadium. Nell’arrabbiatura di Vincenzo Italiano, visibilmente deluso dal risultato maturato in casa dell’amico Pirlo, sta la cifra di quanto i liguri escano a testa alta dal confronto. Ci hanno creduto, soprattutto nel primo tempo, poi la qualità ha fatto la differenza. E nel finale Galabinov (qui le pagelle degli Aquilotti) ha fallito anche l’occasione di un gol che sarebbe stato storico. Al dispiacere, però, fanno da contraltare le ulteriori certezze, costudite anche in casa di Cristiano Ronaldo & Co. E la consapevolezza non era questa la partita da vincere a tutti i costi.