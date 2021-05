L'Atalanta perde e arriva terza. I Percassi festeggiano un'altra Champions

L'Atalanta perde contro il Milan per 2-0 per effetto di due reti su rigore di Kessie, ma è una sconfitta indolore visto che la qualificazione in Champions era già stata ufficializzata la scorsa settimana. Così l'Atalanta festeggia con i tifosi al termine della partita, mentre Percassi definisce fantastica la stagione e ringrazia i supporter.

Gasperini in conferenza stampa conferma che resterà per zittire tutte le possibili voci uscite nei giorni scorsi, anche se la sua pagella - come quella di altri - non è sufficiente.