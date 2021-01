L'Udinese perde largamente con la Juve. Gotti recrimina: "Ci siamo fatti gol da soli"

L'Udinese perde contro la Juventus largamente, anche più di quanto può essere i demeriti della squadra di Gotti. Un gol annullato a De Paul, due traverse, una rete al novantesimo ma anche un secondo tempo da incubo, con tante infilate. Così i voti non possono essere clementi per nessuno, nemmeno per chi è l'uomo mercato. Ma non di gennaio, come spiega Pierpaolo Marino, perché De Paul difficilmente se ne andrà. In ogni caso Gotti è rammaricato, perché ci sono errori marchiani esagerati nei gol della Juve.