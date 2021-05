La Coppa Italia senza Serie C non piace quasi a nessuno: tutte le reazioni

vedi letture

La Coppa Italia del futuro non piace (quasi) a nessuno, se non alla Lega Serie A, che nel consiglio di ieri ha fatto fuori dalla competizione le squadre di Serie C. Critiche dalla politica, col segretario del PD, Enrico Letta, quasi subito dichiaratosi contrario a questa novità. Tra i club che vi parteciperanno, la definisce “incredibilmente stonata” il Venezia, che milita in cadetteria. Sul fronte opposto come prevedibile anche il presidente di Lega Pro, Francesco Ghirelli, per una volta in sintonia col collega di Lega Dilettanti, Cosimo Sibilia, che avrebbe preferito il modello FA Cup. E poi ci sono i club che non sogneranno più le sfide, dalla Pro Sesto alla Vibonese, passando per Fermana e Olbia.