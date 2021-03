La domenica perfetta del Benevento: Inzaghi batte l’amico Pirlo, Gaich stende la Juve

Una domenica così, a Benevento, non osavano sognarla. Dopo il pareggio conquistato al Vigorito all’andata, i campani si tolgono lo sfizio, e che sfizio, di battere la Juventus a Torino. Un risultato storico, l’1-0 firmato dal tanque argentino Adolfo Gaich, migliore in campo in compartecipazione con Perparim Hetemaj, monumento di un centrocampo che ha retto l’impatto dei ben più blasonati avversari. Una vittoria che porta il marchio di Filippo Inzaghi: messo in discussione per le undici gare senza vittorie, nonostante l’avvio super della sua squadra, l’ex bomber piazza un colpo dei suoi, una stoccata da fuoriclasse, anche se aveva già pronto il discorso per la sconfitta. Anche all’amico Pirlo, messo in crisi da questo clamoroso risultato. Se lo godono tutti, a Benevento. A partire dal presidente Vigorito, che festeggia la vittoria di Davide contro Golia e un po’ si rammarica del fatto che una stagione storica non la stiano vivendo anche i tifosi sugli spalti. Ma il Benevento sta facendo di tutto perché possano tornare in Serie A, l’anno prossimo.