Inzaghi: "Non capita spesso di fare 4 punti con la Juve. Avevo pronto il discorso per la sconfitta"

vedi letture

“Non capita tutte le volte di fare quattro punti contro la Juventus”. Raggiunto da Sky, Filippo Inzaghi commenta la vittoria del suo Benevento in casa della Juventus: “Noi sapevamo quale fosse il nostro percorso, ho detto ai ragazzi che se abbiamo fatto quel record in B si poteva sperare punti anche a Torino. Sono ragazzi straordinari, io gli ho detto che li ringrazierò a vita. Mi ero già preparato il discorso per la sconfitta (ride, ndr) per scaramanzia. Io devo essere razionale”.

A breve tutte le parole di Inzaghi a Sky.