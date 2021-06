La Juventus paga la penale a Sarri che incontra Tare: strada spianata per la Lazio

Maurizio Sarri sarà il prossimo allenatore della Lazio. La trattativa si sta sviluppando rapida, con la Juventus che ha deciso di non far valere l'opzione per il terzo anno e che dunque pagherà i 2,5 milioni di euro di penale da pagare al tecnico. Via libera per Sarri che in serata ha incontrato Igli Tare: discussioni sul progetto tecnico e tattico, sui capisaldi per l'anno che verrà, sul tavolo un triennale da 4 milioni di euro. La strada sembra spianata e le prossime ore potrebbero portare alla fumata bianca.