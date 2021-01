La Lazio oltre i 3 punti. Rincorsa Champions, derby, stelle e sacrifici. In attesa del mercato

La Lazio non molla la rincorsa Champions. La squadra di Inzaghi si prende tre punti importanti sul campo del Parma e ottiene allo stesso tempo un successo che fa morale anche in vista del derby di venerdì sera. Al "Tardini" la squadra di Inzaghi piega per 2-0 il Parma del rientrante D'Aversa. Decisivo è il secondo tempo, quando arrivano le reti di Luis Alberto al 10' e Caicedo al 22', che valgono il secondo successo di fila dopo un periodo delicato.

Le note positive, insomma sono molte. Innanzitutto la Lazio - oltre alla vittoria naturalmente - non ha subito gol. E questa, a detta anche dell'esperto Lucas Leiva - è un aspetto da rimarcare. Poi il gol. Quello che i biancocelesti non faticano certo a trovare. Neanche quando Immobile non segna. Per una volta l'attaccante mette da parte l'ascia di guerra e si mette al servizio della squadra, pur risultando decisivo, lasciando spazio alle altre stelle. Luis Alberto e Milinkovic-Savic su tutte.

Così, in attesa del mercato, la Lazio chiude al meglio una settimana prima di cominciare a pensare al derby con la Roma. La classifica si fa molto più felice, il morale di Inzaghi molto più alto, e l'unione tra i giocatori - tra cui Caicedo, ancora in gol - sempre più solida.

