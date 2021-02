La Lazio si ferma dopo sei vittorie di fila. Inzaghi deluso, anche per il rigore dell'1-0

Dopo sei successi consecutivi si ferma la Lazio di Simone Inzaghi. A San Siro, la squadra biancoceleste ha perso 3-1 contro l'Inter nuova capolista del campionato. "C'è rammarico, potevamo ottenere di più. Sapevamo che l'Inter avrebbe potuto fare la partita che poi ha fatto, abbiamo tenuto bene il campo e il possesso ma poi leggi il 3-1 finale e c'è rammarico. I ragazzi sono amareggiati perché l'arbitro è andato deciso sul dischetto che a rivederlo fai fatica... E' stato troppo deciso l'arbitro ad andare subito sul dischetto. Poi c'è stato pure un consulto, ma i ragazzi non l'hanno accettato. A fine primo tempo ho detto ai ragazzi che vedendolo 10-12 volte magari puoi darlo, invece Fabbri l'ha dato subito dopo 2-3 secondi come fosse una decisione scontata", ha detto nel post-partita Simone Inzaghi. Al di là degli episodi prestazione non convincente: male Immobile, peggiore in campo insieme a Hoedt.