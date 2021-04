La Roma fatica sempre con le grandi. Un punto con la Dea, la testa a Manchester

Soffre, ma alla fine conquista un punto. La Roma, che continua a faticare contro le grandi, tiene il campo in casa con l’Atalanta. Messa sotto per un’ora di gioco, la squadra di Paulo Fonseca conquista l’1-1 con il gol dell’ex di Bryan Cristante, migliore dei suoi insieme a Pau Lopez. E fa dire al tecnico portoghese, non a torto, che alla fine avrebbe anche potuto vincere. Non è successo, e ci sarà un motivo se nelle gare tra sette sorelle la squadra capitolina è la peggiore del lotto. La Champions è un miraggio, almeno se conquistata dal campionato. La testa va tutta al Manchester United e all’Europa League: non è una porta di riserva, è diventata quella principale.