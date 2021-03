La Roma pesca l'Ajax. In caso di passaggio del turno Manchester United o Granada

Avversario olandese per la Roma in Europa League. Si tratta dell'Ajax, non la più semplice delle sfide. Anche perché in caso di passaggio del turno ci sarà una fra Granada e Manchester United.

Due i big assenti per l'Ajax. Sono Onana e Haller, il primo per squalifica e l'altro per un errore nel club nella compilazione delle liste. Tiago Pinto invece sottolinea i grandi talenti che l'Ajax tira fuori anno dopo anno.