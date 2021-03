Ajax contro la Roma senza due big: Haller fuori per un errore del club, Onana per squalifica

Sebastien Haller e Andre Onana saranno i due grandi assenti dell'Ajax nel doppio confronto con la Roma valido per i quarti di finale di Europa League. Il primo, l'acquisto più costoso della storia del club, non sarà presente per un errore del club, che non l'ha inserito nella lista UEFA. Il secondo invece è out per squalifica: a febbraio il portiere camerunese è stato squalificato per un anno per doping.

Questo l'undici tipo dei lancieri in Europa

Ajax (4-3-3) - Stekelenburg; Rensch, Alvarez, Martinez, Tagliafico; Klaasen, Gravenberch, Blind; Antony, Tadic, Neres.