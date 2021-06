La Spagna trova un muro nella Svezia. E Morata per il pubblico di Siviglia è capro espiatorio

Nessun gol tra Spagna e Svezia nonostante gli sforzi della Roja, che avrebbe voluto dare una gioia ai tifosi presenti a "La Cartuja". Partita dominata dagli iberici che però non sono riusciti mai a sfondare contro un avversario sceso in campo con l'intento di non giocare. Quello messo in scena dalla squadra di Jan Andersson è un catenaccio d'altri tempi, con undici uomini dietro la linea di centrocampo, compatti a chiudere ogni spazio e costringendo gli uomini di Luis Enrique a un continuo giro palla per cercare di trovare qualche varco. Ne esce qualche occasione da gol ma Robin Olsen, migliore in campo (non per la UEFA che ha scelto Lindelof come man of the match) riesce a neutralizzare qualsiasi conclusione. "Abbiamo creato le nostre occasioni, non le abbiamo solamente sfruttate" dichiara a fine partita Luis Enrique, che difende la scelta di dare la maglia da titolare ad Alvaro Morata. L'attaccante della Juventus è preferito a Gerard Moreno, con grande sorpresa e sommo disappunto di molti tifosi iberici che non hanno mancato di commentare tra l'ironico e l'arrabbiato la scelta del commissario tecnico. E dopo 66' incolori arrivano pure i fischi nei confronti del giocatore, al momento della sostituzione. Bene Pedri, divenuto a 18 anni, 6 mesi e 20 giorni il più giovane giocatore della storia della Spagna agli Europei. Le statistiche dicono 85% di possesso palla della Spagna, una statistica che impressiona ma che lascia il tempo che trova: gli svedesi sono indubbiamente brutti, ma non devono nemmeno essere sporchi e cattivi per domare gli avversari (un solo ammonito, Lustig) e strappare un preziosissimo punto. Alla faccia del bel gioco. Questa ora la classifica: Slovenia 3, Svezia e Spagna 1, Polonia 0. Prossimi incontri: Svezia-Slovacchia il 18 a San Pietroburgo, Spagna-Polonia il 19 a Siviglia.