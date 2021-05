Lazio, la sconfitta di Firenze può costare ai biancocelesti l'ultimo posto sul treno Champions

Brutta battuta d'arresto per la Lazio di mister Simone Inzaghi nell'anticipo del 35° turno di Serie A disputato questa sera al Franchi. I biancocelesti, sconfitti per 2-0 dalla Fiorentina e soprattutto da Vlahovic, hanno colpito un palo con Immobile, comunque in fuorigioco, ma costruito ben poco, mostrando scarsa lucidità e perdendo alla fine tre punti a dir poco preziosi per la loro corsa Champions ( Rileggi qui la cronaca del match di TMW! ).