Le buone notizie da Baku sono per l'Italia: 1-1 tra Galles e Svizzera

Le buone notizie da Baku arrivano soprattutto per l’Italia. Battendo la Svizzera nella seconda giornata del Girone A di Euro2020, gli azzurri staccherebbero in maniera aritmetica (e soprattutto anticipata) il pass per gli ottavi di finale della competizione. Gli elvetici, più convincenti per ampi tratti della partita, chiudono 1-1 l’esordio agli Europei itineranti con il Galles. Decidono le reti, entrambe nella ripresa, di Breel-Donald Embolo e Kieffer Moore. L’attaccante del ‘Gladbach è il migliore in campo, ma la squadra di Vladimir Petkovic paga due aspetti. In primo, l’incapacità di dare costanza al ritmo della partita: dopo un avvio in cui avevano fatto meglio i britannici di Page (trascinati a loro volta da Daniel James, male i mammasantissima Bale e Ramsey), la Svizzera aveva preso campo e trovato il vantaggio. Poi, però, si è cullata sugli allori e sugli errori sotto porta (seconda parte del discorso) di Haris Seferovic, a dir poco impreciso dopo un’annata stellare. Ne ha approfittato il Galles, dimostratosi ancora una volta solido: una sola sconfitta nelle ultime 14 partite in competizioni ufficiali, ma probabilmente lontano dall’exploit del 2016. Ora aspetterà la Turchia, mentre la Svizzera partirà col suo massacrante tour de force: mercoledì a Roma con l’Italia, domenica di nuovo a Baku con la selezione allenata da Gunes. Il jet lag, e i tanti viaggi, possono essere un vero problema.