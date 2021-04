Le nuvole sul futuro di Pirlo non vanno via. Intanto Ronaldo si motiva sui social

Andrea Pirlo e la panchina della Juventus, una storia in bilico. Dopo il deludente pareggio contro la Fiorentina, i bianconeri devono ripartire dalla prossima di campionato contro l’Udinese per rilanciare le proprie speranze di Champions League, che verosimilmente si giocheranno tutte nello spareggio del 9 maggio contro il Milan. La situazione del tecnico bresciano è comunque di quelle spinose: difficile un ribaltone immediato, ma in caso di KO contro i friulani il nome di Igor Tudor resta il più credibile per traghettare il complicato finale di stagione della Signora. E sul futuro i dubbi restano comunque: l’ombra di Allegri è quella più pericolosa, si fa strada anche il nome di Gian Piero Gasperini. Sarebbe un altro ritorno, di natura molto diversa. Intanto, Cristiano Ronaldo torna a twittare senza un riferimento diretto all’ultima partita: "Il successo arriva quando i sogni sono più grandi delle scuse".