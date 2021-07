Luis Alberto rompe con la Lazio e non va in ritiro, le big d'Europa fiutano l'affare

È rottura tra Luis Alberto e la Lazio. Il centrocampista spagnolo è infatti assente ingiustificato nel ritiro biancoceleste. "Luis Alberto non ha risposto ad una convocazione, è un problema gestionale e societario. Dal punto di vista morale deve parlare con me e con i compagni. E ci deve convincere sui motivi di questo ritardo. Altrimenti dovrà chiedere scusa a me e agli altri. Nelle mie squadre non è prevista la pena di morte per chi non rispetta le regole, ma certe situazioni vanno comunque chiarite bene", le parole del tecnico della Lazio Maurizio Sarri a tal proposito.

Il giocatore sembra voler andare allo scontro con la società per forzare il suo trasferimento. Sulle sue tracce ci sono Atletico Madrid, Villarreal, Real Madrid, ma anche Juventus e Milan ci stanno facendo un pensierino. Il presidente Lotito vuole 40-50 milioni di euro per il cartellino del "Mago", cifra che bianconeri e rossoneri sarebbero però intenzionati ad abbassare inserendo in una possibile trattativa - rispettivamente - Federico Bernardeschi e Alessio Romagnoli.