Meritava di più, ma la Fiorentina esce sconfitta da Genova. Prandelli: "Non demoralizziamoci"

Che questa sia un'altra stagione di sofferenza per la Fiorentina, non lo si scopre certamente dopo la sconfitta di Genova. Anche perché in realtà quella vista al Ferraris è sembrata una squadra tutt'altro che in profonda difficoltà come invece appaiono ormai da diversi mesi i viola: per quanto messo in campo e costruito, lo si può dire senza timore di smentite, avrebbero meritato quantomeno il pareggio. E invece no, perché nel calcio gli episodi quasi sempre fanno la differenza tra vita e morte, e nel caso dei ragazzi di Prandelli sono stati pagati a carissimo prezzo due dei pochi errori visibili messi in scena al Ferraris. Qualcosa di buono, si legga alla voce Vlahovic ma anche a quella di Pulgar regista ritrovato o Martinez Quarta, c'è, ma la classifica impone massima attenzione. Lo sa anche il tecnico, che prova comunque a tener dritta la barra: "Vietato demoralizzarsi", è la sua parola d'ordine.