Fiorentina, Prandelli: "Troppo frenetici in area di rigore, partita difficile da commentare"

Ko pesante per la Fiorentina in quel di Marassi. Dopo il match perso contro la Sampdoria, il tecnico viola Cesare Prandelli ha parlato in conferenza stampa:

Ottima prestazione.

"Diventa difficile commentare la partita. Durante la gara anche sul pareggio non ero contento, figurati averla persa. Ci portiamo a casa un'ottima prestazione, non dobbiamo fare alcun tipo di pensieri negativi. L'unica cosa che chiederemo e chiederò è di avere più attenzione in certi momenti della gara perchè abbiamo preso due gol abbastanza banali e meno frenesia nel momento che riesci a manovrare a ti avvicina all'area di rigore. Il resto diventa complicato commentare una partita del genere".

Si riferisce al colpo di testa di Milenkovic allo scadere?

"Non mi riferivo al colpo di testa ma al primo tempo dove abbiamo avuto quattro situazioni di superiorità numerica e sull'ultimo passaggio non siamo riusciti ad essere precisi ma soprattutto i tempi erano troppo frenetici".

Può subentrare una certa negatività?

"Dobbiamo scacciare questi pensieri negativi perché nel calcio il risultato lo devi accettare però la consapevolezza è che stiamo lavorando con grande intensità, abbiamo una buona condizione atletica e di alzare la squadra. Da questi punti di vista bene ma l'obiettivo è la salvezza. Ci dobbiamo mettere in testa tutti che la Fiorentina lotterà per non retrocedere".

Gol che arriva solo su calcio piazzato e secondo peggior attacco della A con 22 reti. Perchè?

"Secondo me perchè c'è molta frenesia quando arrivi in area e poca precisione. Dispiace molto perchè la Sampdoria fino al corner non aveva fatto nulla. Sul calcio d'angolo eravamo posizionati bene, forse un errore di comunicazione".

La squadra non ha girato male. Manca una sorta di serenità?

"Ci dobbiamo togliere un certo tipo di pensieri, essere più pessimisti nel momento in cui perdiamo palla. Dobbiamo essere più concreti come abbiamo fatto in tanti momenti della gara. Il secondo gol è stata una grande ingenuità".

Il fatto di non essere abituata a lottare per la salvezza può essere un problema per la Fiorentina?

"Ormai sono mesi che siamo in quella posizione. Dobbiamo per forza essere abituati, altrimenti diventa molto complicato. Da quando ho iniziato ho subito percepito che campionato sarebbe stato questo. Non è una vergogna puntare a un risultato importante per il futuro di questa squadra e questa società. Il campionato è ancora lungo ma noi dobbiamo calarci in questo tipo di mentalità".