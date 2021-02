Napoli con un piede fuori dall'Europa. E Gattuso perde un'altra pedina: "Dove si va così?"

Il Napoli è con un piede e mezzo fuori dall'Europa League. Nella sfida contro il Granada valida per l'andata dei sedicesimi di finale, la squadra di Gattuso ha perso 2-0. A decidere il match in terra andalusa i gol di Herrera e Kenedy, realizzati tra il 19esimo e il 21esimo.

Nella ripresa i partenopei hanno provato a riaprire il discorso qualificazione, ma l'attacco azzurro ha fatto solo il solletico alla difesa del Granada. "Dobbiamo essere più precisi, dobbiamo rivedere l'approccio alla partita ma per come siamo messi e per quello che abbiamo fatto meritavamo qualcosa in più. La priorità in questo momento è recuperare i giocatori, siamo dieci contati. Abbiamo perso anche Politano. Passare o non passare, ma dove si va se siamo in 10 giocatori?", ha detto nel post-partita l'allenatore Gennaro Gattuso che ha dovuto fare i conti con nove indisponibili e stasera ha perso anche Politano per un problema al costato.