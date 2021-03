Negativi i tamponi dell'Inter, positivo un membro del gruppo squadra. Via libera ai Nazionali

Ultime in casa Inter: a seguito dell’analisi dei tamponi effettuati nella giornata di ieri, tutti i calciatori dell'Inter sono risultati negativi. E’ emersa la positività di un componente del gruppo squadra. L'Ats Milano ha dato il via libera alla ripresa degli allenamenti, con la squadra che è già tornata ad eseguire lavori individuali e questo pomeriggio sosterrà la seduta vera e propria. Via libera anche alla quarantena nei rispettivi Paesi per i sette giocatori convocati dalle rispettive Nazionali all'estero; sono rimasti invece alla Pinetina i tre azzurri Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Stefano Sensi.