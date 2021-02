Oggi Lazio-Bayern, Flick ha tanti assenti. Immobile vs Lewandowski dopo l'ultima Scarpa d'Oro

vedi letture

Oggi si giocherà l'ottavo di finale fra Lazio e Bayern Monaco, all'Olimpico di Roma. I biancocelesti dovranno giocare con umiltà è spensieratezza come spiegato da Simone Inzaghi, anche se non sarà semplice battere i bavaresi campioni d'Europa che, però, non potranno contare su Sule, visto che non si è allenato. Fuori anche altri biancorossi: non convocati Pavard e Muller, out anche Douglas Costa.

Così Flick spazza via le voci che vorrebbero la squadra troppo sazia dopo le vittorie dell'anno scorsodifendendo la prestazione contro l'Eintracht nel secondo tempo. In compenso Immobile contro Lewandowski è un altro motivo di interesse, visto che l'italiano ha vinto l'ultima Scarpa d'Oro. Lo stesso Immobile ha spiegato come giocare contro il Bayern sia un premio.