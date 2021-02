Bayern Monaco, Flick: "Sule non si è allenato. Kimmich potrebbe giocare in difesa"

vedi letture

Il tecnico del Bayern Monaco, Hansi Flick, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Lazio in Champions League, ha parlato anche delle condizioni fisiche di Sule: "Si è infortunato, quindi non si è allenato oggi. Gli abbiamo dato l'opportunità di riposarsi, ma viaggerà con noi per Roma. Potrebbe giocare Kimmich come difensore destro. Lo decideremo domani".