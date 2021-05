"Pirlo rimane certamente e anche Ronaldo". Niente ribaltone in casa Juve, parola di Nedved

La giornata della Juventus reduce dal pesantissimo ko contro il Milan che rischia di mettere una pietra tombale sulla corsa Champions dei bianconeri si è aperta col messaggio social di Lapo Elkann, che ha invitato tutti al rispetto verso la maglia. Il focus, poche ore dopo, si è spostato sulla Continassa dove intorno a mezzogiorno è arrivato Andrea Pirlo. La seduta post Milan è stata anche l’occasione per un confronto interno alla società, con la posizione del tecnico come argomento caldissimo. Ma come da attese, non ci sono stati ribaltoni (almeno per l’immediato), soprattutto viste le pochissime e ravvicinate partite che mancano al termine della stagione. Tempi troppo ristretti, insomma, per prendere una decisione così forte. E infatti al termine della seduta è arrivato il comunicato del club bianconero in cui si rimanda alla conferenza stampa di oggi, ore 12, dello stesso Pirlo in vista del Sassuolo.

La giornata bianconera ha però registrato anche alcune brevi, ma significative, dichiarazioni del vicepresidente Pavel Nedved che all’uscita dal centro sportivo ha ritirato il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia. “Pirlo rimane certamente e anche Ronaldo”, è stata la battuta del numero 2 della Juventus che di fatto fuga (almeno apparentemente) dubbi e domande sul futuro dei due principali protagonisti della squadra.