Sarri-Lazio, finalmente ci siamo: definito lo staff, lunedì può essere il giorno della firma

vedi letture

Dopo una lunga trattativa, lunedì potrebbe finalmente essere il giorno della fumata bianca per Maurizio Sarri alla Lazio. Dopo aver raggiunto l'accordo su ingaggio e durata del contratto, le parti hanno continuato a confrontarsi per tutta la giornata di domenica, con l'obiettivo di definire gli ultimi dettagli. In particolare si è discusso della composizione dello staff che accompagnerà l’ex tecnico di Napoli, Chelsea e Juventus. Il suo vice dovrebbe essere ancora Giovanni Martusciello, ma Sarri avrà anche con sé almeno altri quattro o cinque collaboratori: Marco Ianni sarà l’assistente tecnico, Andrea Pertugiò preparatore atletico, Massimo Nenci preparatore dei portieri. Probabilmente ci sarà anche Daniele Tognaccini nello staff, che sarà dunque extralarge. Domani può essere dunque il giorno giusto per la chiusura, visto anche l’arrivo nella Capitale del suo agente, Fali Ramadani.