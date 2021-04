Serie B, 31^ giornata: il Lecce vince lo scontro diretto con la Salernitana. Brescia in risalita

Venerdì di campionato per la Serie B che è andata in campo per la 31^ giornata. Con l’Empoli primo in classifica che non è potuto scendere in campo a Cremona a causa dell’alto numero di positivi all’interno del proprio gruppo squadra, l’attenzione si è concentrata sulle dirette inseguitrici: Lecce e Salernitana che si sono sfidate al Via del Mare. Il match è andato a favore dei salentini che mettono a referto la settima vittoria nelle ultime dieci giornate di campionato. Pomeriggio positivo, poi, anche per Brescia e Vicenza che si avvicinano alla zona playoff superando Pordenone e Cittadella. In coda importanti successi per Pescara (2-1 al Pisa) e Cosenza (medesimo risultato con l’Ascoli.

RISULTATI

Brescia-Pordenone 4-1 (9’ e 39’ Ndoj, 15’ Cistana, 20’ Musiolik, 88' Lobojko)

Chievo Verona-SPAL 1-1 (54’ Garritano, 62’ Valoti)

Cosenza-Ascoli 2-1 (21’ Quaranta, 46’ Tremolada, 54’ Kone)

Cremonese-Empoli RINVIATA

Frosinone-Reggiana 0-0

Lecce-Salernitana 2-0 (44' Pettinari, 72’ Maggio)

Pescara-Pisa 3-1 (41’ Galano, 90’ Machin, 92’ Marconi, 97’ Busellato)

Venezia-Reggina 0-2 (52’ Di Chiara, 67’ Situm)

Vicenza-Cittadella 1-0 (20’ Nalini)

Virtus Entella-Monza 1-1 (53’ Brunori, 88' Scaglia)

CLASSIFICA

Empoli 59*

Lecce 55

Monza 51

Salernitana 51

Venezia 49

Cittadella 45

SPAL 45

Chievo Verona 44

Brescia 42

Vicenza 41

Pisa 40*

Reggina 40

Frosinone 39

Cremonese 36*

Pordenone 34*

Cosenza 32

Reggiana 30

Ascoli 28

Pescara 26

Virtus Entella 22

* una partita in meno