"Si è proposto con un sms, trattativa gestita da Paratici". La testimonianza di Agnelli su Suarez

vedi letture

Gli strascichi dell’esame farsa di quest’estate di Luis Suarez per l’ottenimento della cittadinanza italiana continuano a far discutere. E ieri, tramite le pagine di repubblica.it, è emerso anche il punto di vista del presidente della Juventus Andrea Agnelli. Una posizione, quella del numero uno bianconero, resa come testimonianza davanti ai responsabili del processo: “Tutta la trattativa l'ha gestita Paratici, in quel periodo noi sul mercato ci stavamo muovendo anche su Dzeko”, racconta Agnelli. Che poi fa emergere anche un curioso retroscena sulle modalità con cui la Juventus aveva pensato al Pistolero per il proprio attacco: “Il nostro vicepresidente Pavel Nedved mi disse che il calciatore del Barcellona si era proposto, con un sms, per un ingaggio alla Juventus”, ha raccontato Agnelli.