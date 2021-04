Simy regala al Crotone la prima vittoria in trasferta. Ma a fine stagione saluterà

Ci sono volute trentatré gare perché il Crotone centrasse il suo primo successo in trasferta. L'ha fatto nel modo più folle possibile, con un quattro a tre che è stato un roller coaster di emozioni, goffaggini e gemme pure.

I procacciatori di preziosi, in questo caso, sono stati Nwankwo Simy e Ounas: una doppietta da opportunista il primo, bis di assist e gol con diagonale all'angolino il secondo. Un lusso per una squadra che non può che essere perfettamente consapevole del proprio destino, ovvero il ritorno in Serie B.

Non sorprende, dunque, che anche il futuro di questi uomini sia sostanzialmente segnato. A partire da Simy ("a fine stagione andrà via, ma ringrazi chi l'ha portato qui", ha detto nel dopo-gara Cosmi), salito a quota diciannove reti in campionato: davanti a lui, sul podio, ci sono soltanto Lukaku e Ronaldo.