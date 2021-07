Solo non si vedono le due liguri: Spezia e Samp, in panchina mancate soltanto voi

vedi letture

Salutato lo Spezia, Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore della Fiorentina. Si chiude così uno dei tormentoni estivi della Serie A, dopo il divorzio tra i viola e Gennaro Gattuso. A ballare, restano soltanto in due, curiosamente entrambe liguri. Con qualche dovuta differenza. Perché la prima è la Sampdoria, che però ha già scelto: Roberto D’Aversa ha trovato l’intesa su tutto con il patron Massimo Ferrero. Il quale, un po’ per scaramanzia e un po’ per aspettare che Daniele Faggiano, destinato salvo clamorose sorprese a ricomporre il fortunato tandem degli anni di Parma, attenderà il 4 luglio per l’ufficialità del nuovo allenatore. Sfoglia la margherita proprio lo Spezia, sedotto e abbandonato da Italiano, ora chiamato a decidere la complicata successione. A sceglierlo, sarà guarda caso un dirigente che arriva proprio dalla Sampdoria, quel Riccardo Pecini che sarà annunciato nelle prossime ore. Tre i nomi sul tavolo: può ricomporre anche lui un fortunato binomio con Marco Giampaolo, o puntare su Rolando Maran. Affascina non poco, però, l’idea di puntare sul giovane Francesco Farioli, classe ’89 oggi in Turchia al Karagümrük.